Klimaatmars geen succes: “Het maakt niet uit met hoeveel we zijn” Peter Lanssens

15 maart 2019

14u34 0 Kortrijk Hooguit 80 klimaatbetogers namen vrijdagochtend deel aan de ‘Global Strike For Future’ mars van Youth For Climate in Kortrijk. De mars onder politiebegeleiding vatte op het Schouwburgplein aan en eindigde na een wandeling in het stadscentrum op de Grote Markt, waar er een zitstaking was.

De magere opkomst was koren op de molen voor wie al die klimaatbetogingen maar niets vindt. “Het maakt niet uit met hoeveel we zijn, als we maar op straat blijven komen voor een sociaal en rechtvaardig klimaatbeleid”, zegt initiatiefnemer Dorian Berintan, eerstejaarsstudent Ecotechnologie in de hogeschool Vives. “Er zijn vrijdag wereldwijd in 2.052 steden en gemeenten in 123 landen marsen. Kortrijk kon gewoon niet ontbreken. Of we alle bagger en kritiek, want daar krijgen we inderdaad mee te maken, niet beu zijn? Helemaal niet, het is net een extra motivatie om op straat te blijven komen. We liggen niet wakker van de weerstand”, aldus Dorian Berintan. Een deel van de betogers trok daarna ondanks het slechte weer nog naar de Global Strike For Future mars in Brussel.