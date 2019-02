Klimaatbetogers: “Ontslag Joke Schauvliege? Niét haar verdiende loon” Initiatiefnemers mikken op duizend deelnemers donderdagochtend Peter Lanssens

06 februari 2019

15u34 14 Kortrijk Kortrijk zet zich schrap voor de klimaatbetoging donderdagochtend. “Door te spijbelen is het effect groter, net zoals staken”, zeggen de initiatiefnemers. “Joke Schauvliege? Ze was als Vlaams CD&V-minister van Natuur niet zo goed bezig, maar haar ontslag is niét haar verdiende loon. Ze kon uit haar fouten geleerd hebben. Wat we willen? Dat iédereen milieubewuster leeft.” Er wordt op de klimaatbetoging, met start op de Veemarkt, op minstens duizend deelnemers gemikt.

Vier jongeren trekken de klimaatbetoging: Amber Roelstraete (16) uit Zwevegem (Athena Pottelberg), Sven Marescaux (17) uit Bissegem (Athena 3 Hofsteden), Febe Surain (17) uit Lauwe (Rhizo zorgkrachtschool) en kotstudent Dorian Berintan (19) (hogeschool Vives). De inzet van de betoging in grote lijnen: “De industrie zet met vereende krachten op milieuvriendelijke technologie in, de politiek gaat voor een strenge klimaatwet en de mensen leven milieubewuster. Maar we verwachten niet dat iedereen weer zoals in de middeleeuwen gaat leven of dat iedereen veganistisch wordt. Doe wat haalbaar is, volgens je eigen (financiële) mogelijkheden. Zo zijn persoonlijke initiatieven zoals minder vlees eten of minder vliegen ook al waardevol.”

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Punt van kritiek: het spijbelen. “We doen het omdat je zo meer effect krijgt, vergelijk het met personeelsleden van een bedrijf die het werk neerleggen. Het is een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. Of we ook na deze betoging doorgaan? Ja (zo trekt Students for Climate volgende week donderdag vanuit Kortrijk naar Brussel, red.). Het is niet het moment om te verzwakken nu. We schakelen net een versnelling hoger, tot we resultaat boeken. De leugens van Joke Schauvliege, van een linkse samenzwering uitgaan en er de staatsveiligheid bij betrekken, waren fout. Ze was niet zo goed bezig, al vinden we haar ontslag niet haar verdiende loon. Het was geen afrekening. En ze kon uit haar fouten geleerd hebben. Joke zo zien wenen, gaf geen prettig gevoel. We zijn allemaal mensen. Het sms-bombardement van Act for Climate Justice was ook een drukkingsmiddel, maar niet zo’n goed idee. Het liep uit de hand. Vandaar ook wellicht dat Joke Schauvliege, gefrustreerd door al die bagger, uit de bocht ging. Al speelde volgens ons ook de nervositeit haar serieus parten, want zij en andere politici hebben het aanhoudende protest van de jongeren niet verwacht.”

Joke zo zien wenen, gaf geen prettig gevoel. We zijn allemaal mensen.

Dorian Berintan

Geen extreem-groene activisten

Ze zijn geen extreem-groene activisten: “Met honderd procent zekerheid: er is geen enkele linkse partij betrokken bij de klimaatbetogingen, het komt van de jongeren zelf. De linkse partijen wandelen wel mee, maar organiseren niet mee. Daar steken we onze beide handen voor in het vuur. Het is géén politieke actie. Anders verliezen we onze geloofwaardigheid en vallen we totaal door de mand.”

Linkse partijen wandelen mee, maar organiseren niet mee. We steken daar onze beide handen voor in het vuur. Dorian Berintan

Lagere scholen sluiten aan

Nog een punt van kritiek: jongeren leven zelf niet milieubewust: “Veel scholen hebben milieuwerkgroepen die heel goed werken. We zijn er echt wel mee bezig. We roepen bij deze élke school op om op duurzaamheid in te zetten. Er zal géén afval op straat blijven liggen tijdens de klimaatbetoging. En op het Schouwburgplein komen bakken, waar je borden in kan deponeren, om later te hergebruiken ook”, aldus het viertal. De klimaatbetoging vat om 8.30 uur op de Veemarkt aan. Iedereen uit de ruime regio is welkom. Secundaire scholieren hebben een (ziekte)briefje van hun ouders nodig om wettig afwezig te zijn. In sommige scholen laat de directie toe dat leerkrachten met hun klas deelnemen, zoals in Rhizo-campussen Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen en Lifestyle en Sport. Ook lagere scholen, zo komen freinetschool De Baai en buurtschool V-Tex zeker betogen, mogen aansluiten. Het vertrek is om 9 uur. Het slot, met enkele speechen, is omstreeks 11 uur, op het Schouwburgplein.