Kleuters Drie Hofsteden vandaag niet naar school door brand 16 maart 2018

03u01 0 Kortrijk De kleuters van de kleuterafdeling van de basisschool Drie Hofsteden langs de Minister De Taeyelaan in Kortrijk, hoeven vandaag niet naar school te gaan.

Door een brand die ontstond in een vuilnisbak woensdagavond omstreeks 18 uur raakte het gebouw van de kleuterafdeling beschadigd. "Gisteren hebben we de tachtig kleuters opgevangen in andere lokalen en de sporthal", zegt directrice Barbara Tesch.





"Het probleem is vooral dat er nog te veel rookhinder in het gebouw is. Uit voorzorg laten we de kleuters vandaag thuis blijven. Vanaf maandag moet alles weer in orde zijn. We hebben ook een brief gestuurd naar de ouders om hen op de hoogte te houden."





Wat de brand in de vuilnisbak die vlak naast het gebouw heeft veroorzaakt, is nog steeds niet duidelijk.





(AHK)