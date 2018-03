Kleuterafdeling Drie Hofsteden onbruikbaar na vuilbakbrand 15 maart 2018

Een vuilnisbak die naast de kleuterafdeling van de school Drie Hofsteden langs de Minister De Taeyelaan stond, vatte gisteravond omstreeks 18 uur plots vuur.





Een buurtbewoner verwittigde de brandweer nadat hij een zwarte rookpluim zag. Toen de brandweer arriveerde, stond de vuilnisbak in lichterlaaie en was hij al aan het smelten. De vlammen sloegen lichtjes over op het gebouw van de kleuterafdeling die ook lichtjes beschadigd raakte. Een raam sprong en in het gebouw zelf hing erg veel rook.





Vandaag kunnen de 150 kleuters allicht niet naar school in het gebouw, er werd gisteravond gezocht naar een noodopvang. Hoe de vuilnisbak vuur vatte, is onduidelijk. Voorlopig is het gissen of het om brandstichting of om iemand die er per ongeluk iets brandend ingooide. (AHK)