Kleinste café van Kortrijk dicht: “Niet wat uitbaatster ervan verwacht had” Peter Lanssens

03 januari 2019

Petit Café in de Zwevegemsestraat 176 is sinds kort dicht. Chloé De Jode blies het kleinste café van Kortrijk, amper 50 vierkante meter groot, eind maart 2018 nieuw leven in. Maar nog geen jaar later is het einde verhaal. “Het was niet wat ze ervan verwacht had en het ging niet zo gemakkelijk”, zegt Nicolas Degryse, woordvoerder van Omer Vander Ghinste. De Bellegemse brouwerij is eigenaar van het pand. “We hebben beslist om de samenwerking stop te zetten. We gaan nu op zoek naar een nieuwe uitbater. Want we zouden het café willen houden”, aldus Nicolas Degryse. Petit Café bestaat al bijna 40 jaar. De vorige uitbater, Ruddy Demeulenaere, sloot begin januari 2018 na 38 jaar de deuren. Het pand van Petit Café ligt recht tegenover de vroegere rijkswachtkazerne.