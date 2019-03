Kleindochter trakteert opa op verjaardagsfeest: 15 dagen rijverbod VHS

25 maart 2019

18u19 0 Kortrijk Een man op leeftijd moet vijftien dagen zijn auto aan de kant laten staan omdat hij positief blies na een verjaardagsfeestje van z’n kleindochter. H.C. zwalpte over de weg met zijn wagen. “Ik was er van overtuigd dat ik nog op een normale manier naar huis kon rijden”, zegt de man.

Zwalpend over de weg trok H.C. ’s avonds de aandacht van een politiepatrouille. De man had ook duidelijk moeite om een bocht te nemen zoals het hoorde. Het gebeurde op amper honderd meter van zijn deur. Toen hij aan de kant werd gezet, bleek dat hij behoorlijk over z’n theewater was. “Ik kom van het verjaardagsfeestje van mijn kleindochter”, legde de man uit aan de wetsdienaars. “In de laatste twee uur heb ik drie Pale Ale’s gedronken, mijn lievelingsbier. M’n kleindochter had die speciaal in huis gehaald, dat kon ik toch niet weigeren?” De vaststellers noteerden dat de man echter op z’n benen wankelde en struikelde. H.C. kreeg niet alleen een rijverbod van vijftien dagen, hij moet ook een boete van 600 euro betalen.