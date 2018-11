Klassiek concert in kasteel 20 november 2018

Het als monument beschermde kasteel Allart in de Moeskroensesteenweg opent de deuren voor een klassiek concert.





Het project is uitgewerkt door eigenaar en notaris Vincent Guillemyn. Om salonmuziek, begin twintigste eeuw populair, te herwaarderen. Guillemyn werkt samen met OekeneNV, een organisatie die erfgoed op het vlak van klassieke muziek koestert. Komend concert op donderdag 22 november is een optreden met Bruggeling Beniamino Paganini, die recent in een feuilleton rond zonnekoning Louis XIV musiceerde.





Hij speelt klavecimbel en traverso, samen met hoboïste Nele Vertommen. Op het programma staan onder meer Bach, Telemann, Buxtehude en Chütz. Er zijn nog tien zitjes. Het concert start om 20 uur. Een ticket, met receptie, kost 20 euro. Boeking: www.oekeneNV.be. (LPS)