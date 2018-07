Kirsten is Tineke van de Watermolen 17 juli 2018

Op de kermis in Heule-Watermolen is de 54ste Tineke van de Watermolen verkozen. De titel van de volkse missverkiezing gaat naar Kirsten Bastin (16) uit Heule-Watermolen. Zij volgt Kaat Verhenne (18) op. Eerste en tweede eredame zijn respectievelijk Angelique Benoit (22) uit Kortrijk en Emily De Rijcke (17) uit Heule. Er is voor de tweede keer ook een Tineke der Tinekes verkozen. Waarin gewezen Tinekes van de Watermolen om een gouden wissellint strijden. Leen Maelfait (32) won en neemt zo het wissellint over van Stephanie Vinquier. (LPS)