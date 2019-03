Kipwagen gekanteld op werf nieuwe woonzorgcentrum LSI

18 maart 2019

19u35

Bron: LSI 0

In het centrum van Bellegem (Kortrijk) is maandagnamiddag een kipwagen van aannemings- en bouwbedrijf Stadsbader gekanteld. Dat gebeurde toen de trekker met kipwagen achterwaarts de werf van het nieuwe woonzorgcentrum in de Bellegemkerkdreef opreed. De kipwagen was gevuld met aarde en kantelde. Het hydraulisch systeem raakte ook helemaal vernield. De trekker bleef rechtop staan. De chauffeur bleef dan ook ongedeerd. Het duurde enkele uren vooraleer het gevaarte volledig getakeld kon worden.