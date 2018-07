Kinepolis bestelt Barco-projectoren 17 juli 2018

Een onderonsje in Kortrijk, waar bioscoopgigant Kinepolis van Kortrijkzaan Joost Bert 300 laserprojectoren besteld heeft bij Cinionic.





Dat is een op cinema gerichte joint venture van technologiereus Barco uit Kortrijk. Kinepolis wil tegen 2021 in al zijn bioscopen laserprojectie invoeren, door oudere modellen te vervangen en nieuwe installaties te installeren. Kinepolis startte in 2014 met laserprojectie in enkele zalen, waaronder in Antwerpen en Brussel. CEO Eddy Duquenne van Kinepolis vindt dat de geavanceerde technologie naast een betere beeldkwaliteit ook energie bespaart.





Het plaatsen van de 300 nieuwe laserprojectoren gebeurt zelfs tot over de grote plas, waar Kinepolis bijvoorbeeld sinds kort Landmark Cinemas in Canada beheert, na een overname. (LPS)