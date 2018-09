Kinderopvang opent boven volksrestaurant Vork 06 september 2018

02u39 0 Kortrijk De voorschoolse kinderopvang Blokkenhuis, vroeger in de Condédreef en Sint-Janslaan, zit voortaan in een nieuwbouw boven volksrestaurant Vork aan de Doorniksetunnel in de Sint-Jorisstraat.

Blokkenhuis biedt plaats aan 32 kindjes. Begin 2019 zijn er dat 53. Blikvanger is een buitenspeelplaats, die de leefgroepen met elkaar verbindt. Elke groep heeft een leefruimte, twee slaapkamers, een ingericht keukenblok en een aparte verzorgingsruimte. "Blokkenhuis heeft ook plaatsen voor tijdelijke opvang om dwingende redenen", zegt OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a). "Een voorbeeld is een gezin waarbij een werkloze ouder plots werk vindt of met een opleiding kan starten. De tijdelijke opvangplaatsen zijn vanaf 1 januari 2019 beschikbaar", aldus De Coene.





Subsidies

De inrichting van Blokkenhuis kostte 2.705.558 euro, waarvan 595.763 euro Vlaamse subsidies. Opmerkelijk: er zijn nu 1.729 kinderopvangplaatsen in Kortrijk, waarvan 1.284 voorschoolse en 445 buitenschoolse. Dat is een stijging met 4,7 procent in vergelijking met 2012 (1.652). Er zijn wel nog 'blinde vlekken' waar extra plaatsen welkom zijn: in Heule, Kortrijk Noord, Kortrijk Centrum, Kortrijk Oost en Aalbeke.





Foto Deleu (LPS)