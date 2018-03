Kinderopvang ontruimd na gaslek 14 maart 2018

De naschoolse kinderopvang van de Vrije Basisschool Sint-Theresia langs de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk werd gisterenmiddag omstreeks 13.15 uur ontruimd nadat bij de buren een gaslek was ontstaan. "Uit voorzorg hebben we de aanwezige kinderen naar de achterkant van het gebouw laten brengen", zegt Henk Vanwalleghem van de hulpverleningszone Fluvia. De brandweer sloot meteen de gastoevoer in de getroffen woning af. Niemand raakte gewond. (AHK)