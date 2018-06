Kinderfiets nodig? Tvelootje leent ze goedkoop uit 29 juni 2018

De aankoop van kinderfietsen kan inhakken op een gezinsbudget. "Kinderen groeien snel, maar hun fiets groeit niet mee", vertellen schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) en schepen van Sociale Zaken Philippe De Coene (sp.a). Om daar een mouw aan te passen, is er nu met Tvelootje een uitleendienst van kinderfietsen in de Deelfabriek in de Damastweversstraat op de Venning. Waar tegen eind augustus 150 fietsen in alle maten staan, van VDBike en voor kinderen tot 12 jaar. Kostprijs: 40.000 euro. Gezinnen kunnen vanaf nu inschrijven op www.kortrijk.be/tvelootje.





De Fietskeuken

"Een fiets lenen kost voor een loopfiets 20 euro per jaar en voor een gewone fiets 40 euro. En je betaalt een eenmalige waarborg van 40 euro per fiets", zegt schepen Weydts. "Kwetsbare mensen betalen 10 euro voor een loopfiets en 20 euro voor een gewone fiets, per jaar. Voor hen vervalt de waarborg." Fietshersteldienst De Fietskeuken baat Tvelootje uit. De eerste honderd aangemelde gezinnen krijgen een bevestiging en halen uiterlijk tegen de start van het nieuwe schooljaar hun fietsje op. Er worden 50 fietsen voor kwetsbare gezinnen gereserveerd, via maatschappelijk werkers en brugfiguren.





Recuperatie

Indien de interesse groot is, wordt er in een tweede fase ook met recuperatie van kwalitatieve tweedehandsfietsen gewerkt, om zo het aantal fietsen te laten groeien. (LPS)