Kinderen Zonnebloem blazen bellen met Joka 26 juli 2018

Voor de achtste zomer op rij organiseert jongerenwerking Joka jongerenkampen in woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een beperking, psychiatrische centra en asielcentra. "De jongeren leven een week in de voorziening, geven de bewoners extra aandacht en organiseren animatieactiviteiten voor hen", zegt Jolien Jaspers. "Zo bezorgen ze de bewoners - en zichzelf - een week lang een onvergetelijke vakantie." Deze week zijn er jongeren te gast in Zonnebloem vzw in Heule, een multifunctioneel centrum voor kinderen en jongeren van tot 25 jaar met een beperking. Ze organiseerden er leuke activiteiten voor de kinderen met een beperking. Volgende week vindt er een ander Jokakamp plaats, maar dan in De Branding in Heule.





Foto Petit (JME)