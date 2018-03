Kinderen zijn bezige bijtjes op plantendag 26 maart 2018

De kinderen beleefden heel wat pret op de jaarlijkse West-Vlaamse plantendag. Die vond dit jaar plaats in het PTI, campus tuinbouwschool in Kortrijk. Net als de vorige jaren luidde de slogan 'Meer bloemen voor bijen!' Zaterdag konden de kinderen zich eens goed inleven. Tijdens een van de vele workshops mochten ze zich verkleden als bij. Daarna 'vlogen' ze op de bloemen en leerden op die manier over de bestuiving. Verschillende lagere scholen mochten hun mooiste insectenhotels tentoonstellen. En de ouders die gingen met een gratis bijenplantje, bloemenzaden en bijenstruikjes naar huis. De dag werd georganiseerd door de provincie, in samenwerking met de imkersbond en de 'Week van de Bij'.





Foto deleu (XCR)