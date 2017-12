Kinderen mogen vanaf 2018 vraag stellen op gemeenteraad 02u26 10 Kortrijk Vanaf volgend jaar mag iedereen, ongeacht welke leeftijd, een vraag stellen aan het schepencollege voor de gemeenteraad in Kortrijk. "Een 11-jarige kan het soms beter uitleggen dan een 40-jarige", zegt Groen-raadslid Matti Vandemaele, die voor zijn initiatief volop steun krijgt.

Wie een vraag wil stellen aan het schepencollege, kan dat in Kortrijk in het half uur voor de start van de gemeenteraad. De leeftijdsgrens, die op minimaal 16 jaar lag, is niet meer van tel vanaf 2018. Dat is unaniem beslist door meerderheid én oppositie. Kortrijk doet nu in Vlaanderen beter dan Gent, waar de leeftijdsgrens op 12 jaar ligt. "Je kan het als een oproep naar de jongeren zien om hun stem te laten horen", zegt gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA). "Het is zeker te verantwoorden. Denken we maar aan een jeugdbeweging die iets kwijt wil, of een klas die iets wil weten over de verkeersveiligheid aan school." Een vraag moet je minstens vijf dagen voor de gemeenteraad mailen naar stadsbestuur@kortrijk.be. Het is dan aan de gemeenteraadsvoorzitter om te oordelen of ze al dan niet mag gesteld worden. "Ik hoop dat het schrappen van de leeftijdsgrens een impuls geeft aan 'Kortrijk Spreekt voor de gemeenteraad'. Want de voorbije maanden kregen we amper vragen binnen", aldus Piet Lombaerts. (LPS)