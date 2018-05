Kinderen met autisme stellen hun pareltjes tentoon 03 mei 2018

02u37 0 Kortrijk In koffiebar El Dorado in Zwevegem is gisterenavond de tentoonstelling 'Artie Autie' plechtig geopend.

Er worden kunstwerken tentoongesteld van de 35 kinderen van de Auti-afdeling van MPI Pottelberg, de afdeling waar kinderen met autisme worden opgevangen. De jonge kunstenaars, van 3 tot 13 jaar, mochten hun creativiteit de vrije loop laten, het resultaat is nog de hele maand te zien. "Met 'Artie Autie' willen we iedereen die denkt dat mensen met autisme helemaal geen fantasie hebben, of niet erg creatief zijn, voor eens en voor altijd ongelijk geven", zegt directeur Johan Segers. "Kinderen met autisme hebben ook talenten, en we willen inzetten op talenten, eerder dan op hun gebreken te focussen. En ik was zelf ook verrast van de kwaliteit van de kunstwerken. Er zitten er enkele tussen die je zó in je leefruimte zou kunnen hangen."





Zion Bultynck (9) uit Lauwe is een van de kunstenaars. Van zodra zijn mama mama Evelyne Debaere en hijzelf aankwamen in de koffiebar, trok hij haar mee om zijn mozaïek, schilderij en zijn tekening te zoeken en trots te tonen.





"Hij heeft zich echt geamuseerd met dit project, het was helemaal zijn ding", zegt Evelyne. "En hij kon ook amper wachten tot vanavond, tot de tentoonstelling zou open gaan. Ik vind het een heel leuk idee van de school. Dat ze zich op de talenten van de kinderen concentreren in plaats van de beperkingen, daar sta ik voor 200% achter."





Alle werken zijn te koop, de opbrengst gaat naar de kinderen van MPI Pottelberg. (JME)