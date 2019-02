Kinderen maken voor het eerst kennis met hun ‘droommachine’ Alexander Haezebrouck

26 februari 2019

15u49 0 Kortrijk Zo’n 200 leerlingen maakten dinsdag voor het eerst kennis met hun ‘droommachine’ die ontworpen wordt door studenten industrieel productontwerpen van de Howest in Kortrijk. Vooral een maquette van een robot die ervoor moet zorgen dat kinderen en ouders meer samen tijd doorbrengen sprong in het oog.

“De leerlingen wilden een machine hebben die enkele taken van hun ouders zou overnemen omdat die te weinig tijd hebben daarvoor”, vertelt juf Mia Vanderhasselt van de school Sint-Paulus in de Smidsestraat in Gent. “Ze merkten dat hun ouders het overdag ongelooflijk druk hebben.” Student industrieel productontwerpen aan de Howest (Hogeschool West-Vlaanderen) Olivier Iserbyt (24) uit Bavikhove zag een maatschappelijk probleem in wat de leerlingen vroegen. “We leven vandaag veel te vluchtig en maken te weinig tijd om echt quality-time te hebben met onze kinderen”, zegt Olivier. “Of we verdoen onze tijd door twee uur op sociale media te zitten. Daarom heb ik voor die kinderen Pixie ontworpen. Dat is een robot die er moet voor zorgen dat de kindjes meer dingen met hun ouders samen doen. Het is nog maar een prototype natuurlijk, maar de robot kan opgeladen worden naargelang er meer tijd met elkaar wordt doorgebracht. Dat zal ervoor zorgen dat hij lacht. Stel dat de batterij plat loopt dat zal de robot beginnen treuren. De haren zullen ook licht moeten geven om langzaam te doven wanneer het tijd is om te slapen.” De kinderen van de Sint-Paulusschool in Gent waren alvast erg enthousiast. “Hopelijk kunnen we de robot meenemen naar de klas als hij helemaal af is”, klonk het.

Elfde editie van MyMachine

Naast de robot werden ook nog een knuffelpraatmachine en een tandenmachine voorgesteld. De machines voor de kinderen zijn een initiatief van MyMachine Vlaanderen. Zij willen ondernemingszin, creativiteit, talenontwikkeling,… stimuleren binnen alle onderwijsniveaus. De bedoeling is dat de kinderen een droommachine bedenken, en dat de studenten dat proberen te ontwikkelen. Het is al de elfde keer dat MyMachine doorgaat, ze werken daarvoor samen met Howest en Hogeschool PXL in Hasselt. “Op vandaag is er nog geen ontwerp effectief in productie gegaan maar we hopen dat dat misschien nog eens kan gebeuren”, zegt Aagje Beirens van MyMachine. “Maar MyMachine gaat daar niet over, wel over het leerproces. Dat kinderen en studenten leren dat het hebben van ideeën belangrijk is en hoe je een idee kan vastpakken en realiseren. Ze leren dat dat kan door samen te werken en elkaars talenten te respecteren. Het zijn die attitudes die ze hard zullen nodig hebben om te timmeren aan hun eigen weg in een wereld volop in verandering.”