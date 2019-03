Kinderen maken horrorkortfilm. En ja: er doen zombies mee! Joyce Mesdag

05 maart 2019

In het Fatimaklooster in Heule genieten 10 kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van Sint-Vincentius Bissegem en Drie Hofsteden Kortrijk deze week van het horrorfilmkamp ‘Griezelkoorts’. Ze maken samen een echte horrorkortfilm die op 16 maart vertoond zal worden in Budascoop. De deelnemende kinderen krijgen verschillende workshops waarbij ze kennis maken met de filmwereld en bij het hele proces richting kortfilm worden ze begeleid door mensen uit het werkveld. “Gisteren hebben we samen het scenario gemaakten de dialogen uitgeschreven, vandaag hebben we leren grimeren”, zegt Sylvie Vanrenterghem van de vzw Kuru, die het kamp organiseert. “Morgen en overmorgen nemen we de film op, en vrijdag monteren we. Het wordt een verhaal van een broer en zus die in de knoei raken. Er is een seriemoordenaar, én er zijn zombies.” Griezelkoorts is een ‘inclusief’kamp, wat betekent dat maatschappelijk kwetsbare jongeren voor wie een dergelijk kamp minder voor de hand zou liggen, ook mee getrokken worden in de groep. De vzw Kuru kreeg subsidies voor het kamp via het Streekfonds, enkele studenten eventmanagement uit Vives Kortrijk zetten mee hun schouders onder Griezelkoorts.