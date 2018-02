Kinderen leven zich in wereld daklozen in 16 februari 2018

02u35 0 Kortrijk Het initiatief 'nacht zoekt dak' liet 20 kinderen uit de derde graad van het basisonderwijs rond armoede werken door hen in vrijzinnig centrum Mozaïek op Overleie op een speelse manier met de harde leefwereld van daklozen te confronteren.

Zo bouwden ze woensdagavond een kartonnen slaapplaats, om te overnachten.





Er stond nog veel meer op het programma zoals het spelen van een oneerlijk armoedespel en het eten van een gerantsoeneerd middag- en avondmaal. Ze mochten donderdagochtend, na een sober ontbijt, weer naar huis. Het project 'nacht zoekt dak' werd uitgewerkt door de vzw Polyfinario en de vrijzinnige humanistische jeugdvereniging Hujo.





De kinderen maakten zo niet enkel kennis met begrippen als armoede, vierde wereld en dakloosheid. "We leerden de kinderen ook in groepsverband leven en omgaan met zelfstandigheid en vrijheid, terwijl we ze onder meer aanmoedigden om emoties te uiten en te leren gebruiken, te communiceren en natuurvriendelijk te zijn", zegt medewerker Sander Nolf. (LPS)