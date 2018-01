Kinderboetiek Elisa heropent op Plein 23 januari 2018

02u32 0 Kortrijk Kinderboetiek Elisa heeft de deuren heropend als New Elisa: fashion for kids.

De zaak komt na zes jaar over van de Sint-Jansstraat in het winkelwandelgebied en huist nu in een monumentaal pand op de hoek van het Plein en de Langemeersstraat. De vorige locatie was te klein geworden. De nieuwe zaak in het prachtige herenhuis heeft wel ruimte genoeg. Zo is er nu ook een vleugel, speciaal voor tieners.





New Elisa wordt gerund door Fran Lavigne. Fran is de echtgenote van Peter Vyncke, topman van het familiebedrijf Vyncke in Harelbeke, waar industriële installaties gemaakt worden die afval omzetten in energie. New Elisa op het Plein 32, met kledij van 0 tot 16 jaar, is elke maandag open van 14 tot 18 uur en van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Elisa: fashion for kids heeft ook een winkel op de Robert Orlentpromenade in Nieuwpoort.





Info: www.elisa-kortrijk.be of op Facebook. (LPS)