KFC Marke neemt kunstgrasveld in gebruik 20 november 2018

De leden van voetbalclub KFC Marke hebben afgelopen weekend hun gloednieuwe kunstgrasveld in gebruik genomen. "KFC Marke heeft twee eigen velden, en tot voor kort had het nog een derde, tijdelijke veld", legt schepen van Sport An Vandersteene (N-VA) uit. "KFC Marke mocht het perceel met dat derde veld gebruiken zolang de eigenaar Agentschap Natuur en Bos het nog niet nodig had voor de uitbreiding van het Preshoekbos. Sinds Natuur en Bos dat perceel recent terug heeft opgeëist, bleef Marke dus opnieuw achter met maar twee voetbalvelden. Om het ene veld te sparen voor wedstrijden, werd voornamelijk op het tweede veld getraind, maar door de droogte van de voorbije zomers, was dat tweede veld in een erbarmelijke staat." Het stadsbestuur neemt zich voor om in elke deelgemeente een kunstgrasveld te voorzien. "Marke is eerst aan de beurt, gezien de hoogdringendheid van deze investering. Doordat het wedstrijdveld nu uit kunstgras bestaat, hoeft het niet langer 'gespaard' worden, waardoor het tweede veld ook minder belast zal worden." Er werd zo'n 750.000 euro vrijgemaakt. "Naast de aanleg van dit kunstgrasveld, wordt ook de verlichting aangepakt, en er komt op de site ook een hoogspringveld en kogelstootterrein, voor de atletiekclub die haar stek vlakbij heeft. Die investeringen staan de komende weken gepland."





