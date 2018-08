Keuken vernield nadat nieuw gasfornuis vuur vat 27 augustus 2018

In een rijwoning in de Guldensporenlaan brak zaterdagmiddag omstreeks 12.30 uur brand uit in de keuken. "Plots hoorde ik een krak, kort daarna kwamen vlammen van achter het fornuis", vertelt de bewoonster.





"Een week geleden heb een nieuw gasfornuis gekocht bij elektrozaak Eldi", vertelt de bewoonster van het huis. "Dat zijn ze komen installeren. Kort daarna merkte ik al een gasgeur op. Toen ik dat meldde, zeiden ze dat dat geen enkel probleem was. 'Volledig normaal', klonk het. Vanmiddag wilde ik spaghetti maken. Mijn saus stond al op en ik wou water warmen op het groot gasvuur. Toen hoorde ik plots een krak en meteen daarna kwamen er vlammen van achter het fornuis. Ik heb nog geprobeerd om te blussen maar dat lukte niet, de vlammen sloegen al over op mijn kasten. Daarna heb ik meteen de hulpdiensten gebeld en ben ik naar buiten gelopen."





De brandweer kon het vuur vrijwel meteen blussen. Ze konden evenwel niet verhinderen dat de keuken veel brandschade opliep. Ook de rest van de woning liep rook- en waterschade door de bluswerken op. "Het kan niet anders dan dat er iets is fout gelopen bij de installatie van dat gasfornuis", besluit de bewoonster. "Gelukkig kan ik wel terecht bij de buren of mijn dochter." (AHK)