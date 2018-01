Kerstmarkt beleeft recordeditie WEL VRAAG NAAR MOOIERE AANKLEDING EN BETER AANBOD PETER LANSSENS

02u33 1 Foto Peter Lanssens De chaletuitbaters klinken op het geslaagde Kortrijk De kerstmarkt in Kortrijk, voor het eerst op het Schouwburgplein, beleefde een recordeditie met vele tienduizenden bezoekers. De chaletuitbaters vragen wel een nog mooiere aankleding en meer variatie in het aanbod. Nu was het vooral een 'zuipmarkt'.

Het was de beste kerstmarkt ooit in Kortrijk. Omdat de chalets naar elkaar gericht waren en je zo de uitstraling van een warm kerstdorp kreeg. Er was amper overlast. "Er waren de voorbije drie weken twee gevallen van zware dronkenschap, één zware vechtpartij en één voorval waarbij een dame onwel werd", zegt coördinator Marcel Holvoet. "Er was verder amper vandalisme en criminaliteit. Met uitzondering van één inbraak in een chaletje en een diefstal van twee tafeltjes voor de toiletdames."





Camerabewaking

Toch kan het nog beter. Zo werd er in 27 van de 30 chaletjes drank verkocht. Het aanbod non-food was te beperkt. "Meer variatie mag", zegt chaletuitbater Dimitri Christiaens. "De kerstmarkt mag ook beter aangeduid worden met bordjes. Een nog mooiere aankleding met meer feeërieke verlichting en extra animatie voor kinderen is ook een must. De nieuwe openingsuren (in de week tot 23 uur en in het weekend tot 24 uur, nvdr.) zijn prima. We vragen wel om de volgende kerstmarkt een week vroeger te laten beginnen, vanaf begin december", aldus Christiaens. "Zorg ook voor mobiele camerabewaking op het midden van het Schouwburgplein, want de vaste camera's aan de Reynaertstraat staan te veraf", vult chaletuitbater Arne Naessens aan. "Het lijkt me bovendien een goed idee om de kerstmarkt deels te overspannen, zodat er geen slechte dagen meer zijn als het regent. En zet hier eens een kiosk, voor live concertjes bijvoorbeeld."





Co-voorzitter Arne Vandendriessche (Open Vld) van de organiserende vzw Feest in Kortrijk (FIK) belooft meer beleving. "We breiden ons arsenaal sfeerattributen uit en bekijken hoe de inkleding op de kerstmarkt nog beter kan. Zo keert het Huis van de Kerstman niet meer terug. Het is tijd voor iets anders." Ook opvallend: FIK investeert in nieuwe kerstverlichting voor eind 2018. Niet enkel in het winkelwandelgebied en op de centrumpleinen, maar ook in omliggende straten zoals de Rijselse-, Onze-Lieve-Vrouwe- en Doorniksestraat."