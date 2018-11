Kerstloop in Begijnhofpark 13 november 2018

Kortrijk krijgt een kerstloop, wat de start moet zijn van een nieuwe traditie. De eerste editie op zondag 16 december wordt een beleving met sneeuweffecten, muziek, gadgets, een drankje bij aankomst en prijzen, zoals een fitnessabonnement. Het parcours is nog in opbouw, maar met 2,5, 5, 7,5 of 10 kilometer wordt het toegankelijk. "Zodat iedereen zich sportief kan voorbereiden op de feestdagen", zegt organisator Kurt Goethals van bvba No Nonsense. "Daarna kun je ontspannen door bijvoorbeeld de kerstmarkt te bezoeken of te shoppen." Start en aankomst liggen in het Begijnhofpark. Een ticket kost tien euro. Meer info op www.kerstloop.be. (LPS)