Kerstdrink Pottelberg brengt 5.000 euro voor goeie doelen op Peter Lanssens

21 december 2018

15u57 0

Vzw De Pottelberg en bedrijvenzone Ter Doenaert hielden op donderdag 13 december een kerstdrink, in het kader van De Warmste Week op Studio Brussel. De drink bracht liefst 5.000 euro op. Twee goeie doelen, G-voetbal in Marke en De Sprong in Kortrijk, krijgen elk 2.500 euro. G-voetbal laat kinderen met een beperking toch hun favoriete sport voetbal beoefenen. School voor buitengewoon onderwijs De Sprong is er voor kinderen met een licht verstandelijke vertraging of leermoeilijkheden. Meer dan veertig bedrijven leverden een bijdrage om zo samen tot 5.000 euro te komen. Er waren op 13 december ’s middags eerst klaaskoeken met chocolademelk op de parking van kantoorsite D-one, ’s avonds gevolgd door de gezellige kerstdrink. De opkomst van de drink overtrof met ruim vijfhonderd gasten alle verwachtingen.