Kerstboom vernield in station, ook vensters sneuvelen Viering einde examens in uitgaansbuurt escaleert Peter Lanssens

19 december 2018

08u14 0

De viering van het einde van de examens liep uit de hand tijdens de nacht van dinsdag op woensdag. Jongeren duwden de kerstboom in de inkomhal van het station om en sleurden de boom over de vloer. Peter Debaere van krantenwinkel Relay merkte vanmorgen vroeg ook dat er enkele vensters waren gesneuveld aan de buitenkant van het station. Het station ligt vlakbij de uitgaansbuurt in de Burgemeester Reynaertstraat, waar veel jongeren serieus boven hun theewater waren afgelopen nacht. “Dit krijg je dan, als er geen veiligheidsmensen meer aanwezig zijn na het feesten”, zegt Peter Debaere. “Securail is ingelicht. De veiligheidsdienst laat de politie komen, die de vernielingen zal onderzoeken. De daders zijn nu nog niet gekend”, aldus Peter Debaere. De vandalen slaagden er afgelopen nacht in om ongemerkt toe te slaan, ondanks politiepatrouilles in de stationsbuurt.