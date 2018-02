Kenzo is beste sommelier van West-Vlaanderen 16 februari 2018

In de verkiezing van de 'Sommelier of the Year' - georganiseerd door de Kortrijkse firma Meyhui, de culinaire jaargids Foodprint1718 en vaatwasmachineproducent Winterhalter - kwam sommelier Kenzo Lauwereins, van de zaak Vlass in Middelkerke, als beste sommelier van onze provincie naar voor. Geoffrey Adam van Jardin in Knokke en Carine Hoedt van Merlijn in Beselare werden tweede en de derde plaats. Pieter Fraeyman is de beste Oost-Vlaamse sommelier, Aaron Moeraert de beste Antwerpse en Sanne Dirx de beste Limburgse. David Aerts haalde het in Vlaams-Brabant en Panagiotis Kokalas in Brussel. Op 12 maart wordt bekendgemaakt wie de beste Belgische sommelier wordt.





(JME)