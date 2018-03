Kay mag de bands fotograferen in De Kreun 07 maart 2018

Kortrijk Kay Lacombe (20) uit Harelbeke wordt de nieuwe huisfotograaf van Wilde Westen, dat is de muziekorganisatie achter De Kreun en Festival Kortrijk.

Hij werd geselecteerd 'om zijn unieke stijl en het rock & roll-karakter van zijn foto's', zo klinkt het. Kay ontdekte zijn passie voor fotografie een tweetal jaar geleden. "Ik mag intussen al mee al als fotograaf met bands als The Waltz, Swoun, Vonnis, Portland. Ik neem zowel foto's backstage als tijdens het optreden zelf. De bands zelf gebruiken die beelden dan op voor sociale media of websites, maar ook omdat ze zelf op die manier een herinnering kunnen bijhouden aan een bepaald optreden." Kay is enorm blij dat hij aan de slag mag bij Wilde Westen. "Dit is een grote kans, en ik ben heel blij dat ik die krijg. De Kreun vind ik een leuke zaal, met een leuke sfeer, en dat levert wel toffe beelden op, vind ik. Er komen ook geregeld grote namen langs, op die manier krijg ik dan ook de kans om die te kunnen fotograferen." Afgelopen weekend mocht Kay meteen aan de slag met de concerten van La Jungle en Muziekvereniging de Clingse Bossen: een coproductie van Wilde Westen vzw en Muziekcafé Pand.A





(JME)