Kasteelstraat onderbroken 24 januari 2018

Er zijn tal van werken (op til) in de Kasteelstraat in hartje Kortrijk. Dakwerken Stockman zet tot 2 februari een werfvoertuig nabij huisnummer 6. De Kasteelstraat is er lokaal onderbroken. De stad laat van 5 tot 12 februari de voetpaden aanpassen nabij een nieuw zebrapad over de Rijselsestraat, aan het kruispunt met de Kasteelstraat. De Kasteelstraat is tijdens die werken dicht aan de kant van de Rijselsestraat. Ook op 13 februari is de Kasteelstraat deels onderbroken. Die dag staat er een verhuiswagen op de rijweg, ter hoogte van huisnummer 4A. Lokaal verkeer is mogelijk tijdens de werken. Garages en woningen blijven bereikbaar, ofwel via de Oude Kasteelstraat ofwel via de Rijselsestraat. (LPS)