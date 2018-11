Kasseitjes op Vandaleplein hersteld 07 november 2018

De pleintjes in de schaduw van de Sint-Maartenskerk kampten met loszittende kasseien.





Er struikelden dagelijks voetgangers over de oneffen steentjes, waarop de stad een herstel liet inplannen. Nadat het Sint-Maartenskerkhofplein eerst aan de beurt was, volgde de voorbije weken de heraanleg van het Vandaleplein. "Het plein is opgenieuw gevoegd, de losliggende kasseitjes en het slordige uitzicht behoren tot het verleden", zegt handelaar en gemeenteraadslid Koen Byttebier (Team Burgemeester) op Facebook.





Hetzelfde verhaal momenteel op het Schouwburgplein trouwens, waar de voegen van de kasseien hersteld worden op een zone bij fontein De Golf en het standbeeld van Jan Palfijn, aan Café des Arts.





(LPS)