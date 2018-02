Kasseipleinen krijgen heraanleg DAGELIJKS VALPARTIJEN, HORECAZAKEN NEMEN MAATREGELEN PETER LANSSENS

28 februari 2018

02u48 1 Kortrijk De pleintjes aan de Sint-Maartenskerk kampen met loszittende kasseien. Omdat er dagelijks voetgangers over de oneffen kasseien struikelen, plant de stad een herstel in. Horecazaken nemen maatregelen. Zo sluit Café Rouge tijdelijk de deuren, terwijl Café Tartine in maart met een take away begint.

Het Sint-Maartenskerkhofplein kreeg in 1994 mozaïekkasseien. Zo'n kwarteeuw later vertonen de cementvoegen slijtage, waardoor steeds meer kasseien los zitten. Enkele delen zijn ook verzakt. De stad krijgt dagelijks meldingen van valpartijen. "Een herstel is dus nodig om de veiligheid te waarborgen", zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). De gefaseerde werken vatten op maandag 5 maart aan en duren tot de opening van de Paasfoor, eind maart. In diezelfde periode wordt ook een nieuwe linde geplant op het plein nadat daar recent een monumentale linde werd gekapt omdat deze te hol en onstabiel was.





Terrasseizoen

Horecazaken nemen maatregelen. Zo sluit Café Rouge de deuren, van woensdag 14 tot en met donderdag 29 maart. "Ons jaarlijks verlof is normaal gezien na Sinksen pas, maar we vervroegen het eenmalig om op de werken in te spelen", zegt zaakvoerder Joost Raspoet. Ook Café Tartine, op de hoek met de Sint-Maartenskerkstraat, wapent zich tegen de werken door in maart een take away te beginnen, als extra service. "Ik blijf voor alle duidelijkheid bereikbaar tijdens de werken, maar de take away kan helpen om de komende moeilijke periode te overleven", zegt zaakvoerster Sofie Hugelier (42). "Want ik kan door de werken mijn terras met 44 plaatsen niet buiten zetten in maart. Een tegenvaller, want maart is net na de winter cruciaal omdat veel mensen dan de eerste zon opzoeken en buiten willen zitten. Ik vind dat de stad deze werken beter kon gepland hebben zoals bijvoorbeeld eerder al in februari of veel later, in november. Maar goed, ik hoop dat de take away, er staat ook een lunchformule op, aanslaat", aldus Sofie Hugelier. Schepen Weydts vraagt om even op de tanden te bijten. "De werken vallen grotendeels buiten het terrasseizoen in de zomertijd. Het wordt hier weer mooi en effen. En eens de werken af zijn, kunnen we weer voor vijftien jaar verder", aldus Weydts.





Schouwburgplein

Ook het aanpalende Vandaleplein zit in het pakket. Dat kasseiplein wordt gefaseerd onder handen genomen van maandag 15 oktober tot vrijdag 9 november.





In diezelfde periode worden trouwens ook op het Schouwburgplein de voegen van kasseien hersteld, op een zone bij fontein De Golf en het standbeeld van Jan Palfijn aan de horecazaken Souffleur, Botero en Café des Arts.





"Ook daar zijn er veel losliggende kasseien, terwijl er onkruid in de voegen zit", stelt schepen Weydts. De Nedervijver, aan de achterkant van de Sint-Maartenskerk, komt eveneens aan bod met werken van maandag 28 mei tot vrijdag 15 juni.