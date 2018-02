Kasseileggers werkloos door vrieskou TOCH KOMT OPENING VERLAAGDE LEIEBOORDEN NIET IN GEVAAR PETER LANSSENS

27 februari 2018

02u59 0 Kortrijk Er worden deze week geen kasseien gelegd op de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens. Het is te koud. De werken hervatten pas volgende week maandag. "Geen paniek, de opening op 24 maart komt niét in gevaar", zegt werfleider kasseien Miek De Smet. "Desnoods zetten we twaalf kasseileggers tegelijk in."

Schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a) omschrijft ze als echte helden, de arbeiders die sinds augustus vorig jaar 850.000 kasseien aan de verlaagde Leieboorden leggen, steen per steen en op de knieën. Toch blijven de dappere mannen deze week thuis. "Nu werken kan niet omdat de vrieskou het zandcement te veel zou verzwakken", leggen kasseileggers Daniel Azevedo (34) en Filipe Meneses (33) uit. De werken hervatten pas als de temperatuur ook 's nachts positief is. Dat zal wellicht vanaf maandag 5 maart zo zijn. Er zijn al 780.000 kasseien, uit donkerblauw Chinees graniet, gelegd. Volgende week dus worden de resterende 70.000 kasseien, elk zo'n 300 gram zwaar, gelegd. "De Kortrijkzanen mogen op hun beide oren slapen, de verlaagde Leieboorden raken tijdig af", verzekert Miek De Smet van aannemer C-DS uit Maldegem. "We kunnen met het aantal ploegen schuiven. Desnoods zetten we al onze twaalf kasseileggers tegelijk in." Die twaalf kasseileggers komen uit Penafiel, nabij Porto. Een bergdorp waar Portugees graniet vandaan komt en waar je generaties aan ambachtelijke kasseileggers hebt. Maar nadat de crisis keihard toesloeg, verlieten velen hun thuis, op zoek naar een beter leven in het buitenland. Zoals Daniel en Filipe, die elk met hun gezin nu al vijf jaar in ons land wonen. "We houden van het weer hier", lachen ze. "In alle ernst, de winters deren ons niet. Speciale winterkledij? Neen, we dragen gewoon een fluobroek om op de werf zichtbaar te zijn, een rode trui met kap en veiligheidshandschoenen, die we ook in de zomer dragen. Kasseileggers zijn sterke mannen en bijna nooit ziek. We houden ons warm door te werken."





Meer waardering

De kasseien aan de verlaagde Leieboorden zijn afgezaagde stenen. Wat het werk ingewikkeld maakt. "De lijnen moeten loodrecht zijn", zegt Miek De Smet. "En de kasseien liggen halfsteensverband. Wat betekent dat halfweg de kassei de naad van de volgende kassei zit, zoals bij een gemetselde muur. Alles is nog steviger zo. En je hebt zo nog minder kans op barsten", aldus De Smet. Een koud kunstje voor de Portugezen, die het in een handomdraai en bijna op gevoel doen. "Het is lastig voor de knieën en de rug, maar we doen het graag. Niet enkel omdat de verloning goed is. We krijgen in België waardering en onze gezinnen hebben hier een beter leven."