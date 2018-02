Kapsalon Taelman 45 jaar in Ring Shopping PIONIER VAN WINKELCENTRUM VIERT IN MAART JUBILEUM PETER LANSSENS

28 februari 2018

02u46 1 Kortrijk Kapsalon Taelman zit 45 jaar in het Ring Shopping. Het is de enige handelszaak die de opening van het winkelcentrum meemaakte én er sindsdien ook nog steeds zit. "We willen nog jaren blijven", zegt Dorine Taelman. De opvolging is verzekerd, want haar dochter Margaux Deleplanque neemt op termijn de zaak over.

Wijlen Roger Taelman (75) opende op 5 maart 1973 een herenkapsalon in het destijds gloednieuwe Ring Shopping. "Een onzekere stap, want het was in 1973 het eerste winkelcentrum in West- en Oost-Vlaanderen. En niet in het volle centrum van Kortrijk gelegen, maar aan de rand van de stad", vertelt zijn dochter Dorine Taelman (59) uit Aalbeke, die in 1982 in de zaak stapte. "Er was hier meer sociaal contact toen. Alle handelaars kenden elkaar omdat het bijna allemaal zelfstandigen waren, nu heb je meer ketens. Zo herinner ik me hoe alle handelaars begin jaren 80 op een dag zelfs samen aan het dansen sloegen in het winkelcentrum omdat er, door hevige sneeuwval buiten, geen shoppers opdaagden. Er zat destijds een vrije radio in het Ring Shopping. We beleefden vooral piekjaren in de jaren 80 en 90, toen de euro er nog niet was en er nog geen crisis was."





Greg Lemond

"We zagen de kapsels evolueren", vervolgt Dorine. "Zo had je in het begin vooral 'The Beatles'-kapsels met lang haar. Maar nu hechten heren weer meer belang aan hun haar. Ze willen dat het mooi opgesneden is aan de zijkanten, terwijl ze vaak vragen om een lotion aan te brengen of gel te gebruiken. Onze sterkte is onze kam-schaartechniek, waarbij we geen tondeuse gebruiken. En we werken zonder afspraak. Ik ben mijn vast cliënteel - de mensen komen tot uit Rijsel, Oostende en Antwerpen - erg dankbaar voor het vertrouwen. We danken de klanten door hen in maart een gratis lotion van ICE-Line te geven. Of we al bekende koppen ontvingen? Ja, zo kwam toenmalig Amerikaans wielrenner Greg Lemond, toen hij op de Pottelberg in Kortrijk woonde, hier graag."





Moderniseren

Dorine krijgt al drie jaar hulp van dochter Margaux Deleplanque (23). Sindsdien zijn ook dames welkom, want Margaux volgde een opleiding voor én heren én dames.





"Ik wil de zaak binnen enkele jaren overnemen", zegt Margaux. "Zo heb ik al ideeën om het kapsalon te moderniseren, zodat de klanten zien dat er een frisse en hippe wind door waait. We hebben allebei een sterk karakter en een eigen mening, maar mama en ik vullen elkaar mooi aan. Mama staat ook open voor mijn ideeën. De passie voor haar kappen zit er bij mij al van kleinsaf in. Zo hield ik als kind van het opkammen van pruiken, die bij mijn grootouders stonden. Ik volgde een opleiding in het Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen in Gent. Een kantoorjob zou helemaal niets voor mij zijn. Ik doe het graag en ben graag onder de mensen", aldus Margaux.





Het team van Taelman omvat verder Annelies Vandamme (26) uit Kortrijk, gekend voor haar eeuwige glimlach, kapper en 'klusjesman' Kenny Moerkerke (23) uit Bissegem en nieuwkomer Jeanny Lanneau (19) uit Kuurne.