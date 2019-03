Kamping Kitsch Club verhuist naar site Alcatraz Joyce Mesdag

04 maart 2019

15u04 0

Het festival Kamping Kitsch Club verhuist van de site Evolis naar de Kortrijkse Lange Munte, waar elke zomer al metalfestival Alcatraz wordt georganiseerd. Dat laat de organisatie maandag weten. “Met de verhuis van Kamping Kitsch Club van de site van Evolis naar het evenemententerrein aan de Kortrijkse Lange Munte worden een economische en ecologische kaart getrokken”, zegt Tom Neys, woordvoerder van Kamping Kitsch Club. “Alcatraz Hard Rock & Metal Festival en Kamping Kitsch Club slaan immers de ‘logistieke’ handen in elkaar. Het aantal transporten wordt met 100 vrachtwagens verminderd en zo tot een minimum herleid. Dat is beter voor het klimaat en beter voor de buurt. Beide festivals zullen wél hun eigenheid bewaren, zowel qua inhoud als vorm.”

Maar niet enkel het praktisch voordeel heeft tot deze beslissing geleid. Evolis bleek niet dé ideale site voor het festival, en in Lange Munte kan de overlast in de buurt beter beperkt worden. “Voortaan zullen beide festivals op dezelfde site plaatsvinden, een plek waarvan in het verleden al bewezen werd dat het om een goede festivalsite gaat met minimale overlast”, klinkt het vanuit het stadsbestuur. “Daarom ook vraagt de stad dat er op Kortrijk Xpo geparkeerd wordt om van daaruit de pendelbus te nemen. Het stadsbestuur engageert zich tenslotte uitdrukkelijk om het aantal festivals op de site te beperken tot twee, nl. Alcatraz en Kamping Kitsch Club.”

“Doorheen de jaren heeft Alcatraz een uitstekende reputatie verworven om de buurtoverlast tot een minimum te beperken. Precies om die reden zal Kamping Kitsch Club voortaan de Alcatraz-faciliteiten gebruiken. Het buurtbeleid van Alcatraz, inclusief het mobiliteitsplan, zal ook doorgetrokken worden tijdens het weekend dat Kamping Kitsch Club plaatsvindt”, zegt Neys.

Alcatraz zal jaarlijks plaatsvinden tijdens het tweede weekend van augustus en Kamping Kitsch Club tijdens het vierde weekend van die maand. Dit jaar is dat concreet op 9,10 en 11 augustus voor Alcatraz en op 24 augustus voor Kamping Kitsch Club.