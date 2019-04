Kahina en Stefaan bijten de spits af in eerste Pop-Up Rechtbank Joyce Mesdag

05 april 2019

01u25 0 Kortrijk Kahina Aksil uit Bissegem en Stefaan Verleyen uit Marke mochten de spits afbijten in de eerste aflevering van het vtm-programma Pop-Up Rechtbank donderdagavond. Presentatrice Dina Tersago reist in dat programma Vlaanderen rond, samen met 4 gepensioneerde vrederechters in een pop-up rechtbank, om er Vlamingen met de meest uiteenlopende geschillen en juridische problemen te ontvangen.

Het gaat uiteraard om partijen die in een conflict verwikkeld zijn, maar die wel nog bereid zijn om te praten. De vrederechters bemiddelen, ofwel via een vrijblijvend verzoeningsgesprek, ofwel via arbitragerecht waarbij de uitkomst een wettelijk bindende uitspraak is.

In het programma komen conflicten aan bod, burenruzies, consumentengeschillen die blijven aanslepen, onduidelijkheden in de wet... Een douche die een paar dagen na installatie al lekt, een koppel dat niet meer uit zijn garage kan rijden omdat de gemeente vlak voor hun uitrit een parkeerplaats heeft aangelegd, een vrouw die na het afspringen van haar verloving haar trouwkleed wil terugbrengen naar de winkel,…

De douche die kort na de installatie al bleek te lekken, vormde het geschil tussen Kahina Aksil uit Bissegem en Stefaan Verleyen uit Marke. “We waren al jaren vrienden”, vertellen Kahina en Stefaan. “We zijn allebei fervente supporters van KVK.” “Stefaan, die werkt als loodgieter, is bij ons een douche komen installeren”, gaat Kahina verder. “Stefaan heeft het sanitairwerk gedaan, mijn man heeft de tegels geïnstalleerd. Toen kort daarna bleek dat er iets fout was gelopen, en onze douche bleek te lekken, hadden we een probleem. Stefaan wilde uiteraard zijn werk en materiaal betaald zien, maar tegelijk wilden wij niet betalen voor een douche die niet in orde bleek.”

Dat Kahina en Stefaan al jaren vrienden zijn, maakte alles niet bepaald eenvoudig. “Er zijn wel wat pinnige sms’jes over en weer gestuurd. We vonden immers allebei dat we gelijk hadden. Naar een échte rechtbank trekken, leek ons geen goed idee. Dat was nefast geweest voor onze vriendschap. De Pop-up Rechtbank leek ons ideaal. Een objectief iemand zou een oordeel vellen, en wij zouden ons daarbij neerleggen. Er is uiteindelijk geoordeeld dat we elk een deeltje van de verantwoordelijkheid dragen, daar kunnen we ons allebei in vinden. De programmamakers vonden het heel opmerkelijk hoe goed we het nog steeds met elkaar konden vinden ondanks deze netelige situatie. Ik vermoed dat ze ons daarom als eerste hebben geprogrammeerd.”