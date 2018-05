Kabien experimenteert met klein wonen 15 mei 2018

We denken in ons land steeds meer over kleiner en daarom niet minder comfortabel wonen na. In dat kader staat er met FutureNow Kabien tot midden september een modulaire 'woonunit' van 38 vierkante meter op de hoek van de Meensesteenweg en Lambrechtlaan, schuin tegenover Euroshop. Kabien, door architect Piet Acx ontworpen, bestaat uit aluminium beklede houtvezel platen, die tevens geïsoleerd zijn. Binnen vind je een keuken met beweegbaar blad, mobiele dampkap, vaatwas, koelkast, microgolf, oven en uitschuifbare tafel waar je met zes mensen kan aanschuiven. Je hebt er verder een wc, douche, door zonnepanelen aangestuurde modulaire boiler, wastafel, slaapkamer die ook als kantoor of speelruimte dient en een terras. Ook opvallend zijn de zwart-witte tapijten en led-lampen met lichtdoorschijnende spanplafonds. Er is een 4G-module voor internet en TV Vlaanderen. Kabien heeft een aansluiting op het elektriciteitsnet en een septische put. Er is camerabewaking. Een Kabien kost 40.000 tot 70.000 euro. Het wakkert het debat over woonvormen van de toekomst, zoals voor senioren die nog niet naar een woonzorgcentrum willen, aan. Schepen Wout Maddens (Open Vld) zal er enkele dagen wonen, terwijl er activiteiten in komen zoals een adviesdag met renovatiebegeleiders. Er komt zelfs een wedstrijd met een te winnen nachtje Kabien. Info: www.kabien.be. (LPS)