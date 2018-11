Kaatje Tralalaatje verrast kleuters 08 november 2018

02u24 1

De kleuters van de school Sint-Theresia in de Beekstraat zetten grote ogen op gisterochtend, want Kaatje Tralalaatje van Ketnet stond in levenden lijve voor hen in de klas. Kaatje nam uitgebreid de tijd om te dansen, te zingen en te knuffelen met de kinderen. Ze speelde verder poppenkast met de razend enthousiaste kleuters.





Populair

Kaatje is erg populair bij kleine kinderen. "De juffen en de kleuters hebben mooi werk geleverd", zegt directeur Rik Bossuyt. "Ze maakten een origineel filmpje, stuurden dat op naar Ketnet en wonnen zo het bezoek van Kaatje. Ze zijn hier terecht blij en fier om", aldus de directeur. Kaatje wordt gespeeld door de Vlaamse actrice Sarah Vangeel (37). (LPS)