Kaart toont kwaliteit isolatie 22 februari 2018

Kortrijk pakt uit met een thermokaart, waarmee inwoners eenvoudig kunnen testen of hun buitenmuren en ramen goed geïsoleerd zijn. De thermokaarten zijn zo groot als een postkaart. Voor je ermee aan de slag gaat, dien je je woning eerst tot 20 graden te verwarmen. Om te controleren hoe goed je woning geïsoleerd is, hou je de kaarten tegen buitenmuren of ramen. Vervolgens kan je de resultaten aflezen. De test doe je best tijdens de winter. "We hebben ons in 2013 voorgenomen om de CO2-uitstoot in onze stad tegen 2020 met 20 procent te doen dalen", zegt schepen Bert Herrewyn (sp.a). "Intussen zitten we aan een daling van 10 procent. Kortrijk is dus goed bezig, maar het moet nog beter. De twee grootste boosdoeners als het op CO2-uitstoot aankomt, zijn mobiliteit en het energieverbruik van gezinnen. Onze stad telt heel veel verouderde of slecht geïsoleerde woningen." Op de thermokaart staan contactgegevens van de diensten die burgers onder meer helpen bij het bekomen van premies voor isolatie. Ze zijn verkrijgbaar op het stadhuis, en via de renovatiebegeleiders en energiecoaches die werkzaam zijn in onze stad. Kortrijk haalde de mosterd in Leuven, maar is de eerste stad in West-Vlaanderen waar de kaart wordt ingevoerd. (JME)