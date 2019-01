K slaat terug: nieuw Italiaans pizzarestaurant, grotere Panos, C&A komt, G-Star vernieuwt en Massimo Dutti verhuist naar beter pand Peter Lanssens

15 januari 2019

19u17 0 Kortrijk Het K-management slaat meteen terug, enkele uren na het nieuws dat Standaard Boekhandel de deuren sluit in het winkelcentrum. Door een reeks nieuwkomers aan te kondigen. Een overzicht:

“Aan de kant van de Wijngaardstraat, waar vroeger wasserette annex café Wasbar zat, komt een nieuw Italiaans pizzarestaurant”, zegt K-shoppingmanager Nicole Bats. “Op de kop van de Veemarkt, waar vroeger koffiezaak Lavazza Boutique zat, komt een nieuwe Panos (de vroegere broodjeszaak in K ging twee maanden geleden failliet, red.). De nieuwe Panos zal op de kop van de Veemarkt ook een aanpalend pand inpalmen, waar modeboetiek voor vrouwen Xandres (de nieuwe Xandres zit nu in de Lange Steenstraat, red.) zat. Dan is er zoals bekend de verhuis van modegigant C&A van de Doorniksestraat naar K. Het wordt een grote winkel van C&A, over twee verdiepingen verspreid (waar vroeger sportzaak United Brands zat, red.). Kledingwinkel G-Star krijgt een nieuw en meer geschikt pand op de benedenverdieping van K. En dan is er kledingzaak Massimo Dutti, die van het hoekpand aan de Steenpoort naar een beter pand op de eerste verdieping van K komt. De voorbereidingen voor al deze nieuwe winkels zijn nu al volop bezig. De openingen zijn voorzien in maart-april”, aldus K-manager Bats.