Jubilerende inline skateclub Kangarooz start nieuw seizoen Peter Lanssens

01 april 2019

12u30 0

Inline skateclub Kangarooz van Kortrijk bestaat 10 jaar. Het nieuwe seizoen vat aan, nu de lente er is. De jaarlijkse trainingen op woensdag hervatten vanaf 3 april, om 19.30 uur. “We verzamelen bij droge wegen telkens op het Lagaeplein in Heule, voor een ritje van 15 tot 25 kilometer”, zegt Ingrid Holvoet. “We rijden in twee groepen: een snelle en rustige groep. Ook niet-leden zijn welkom, om met de groep en de sport kennis te komen maken. Het is om veilig op de weg te skaten belangrijk de remtechniek voldoende onder de knie te hebben en bescherming te voorzien”, aldus Ingrid Holvoet. Lid worden kost 40 euro. Meer info staat op de website www.kangarooz.be.