Jubilerende coverband treedt op 17 augustus 2018

Coverband The Crowd bestaat 30 jaar. Het jubileum wordt op zaterdag 18 augustus om 18.30 uur gevierd met een gratis openluchtconcert op het heraangelegd Kerkplein in Heule. Er is ook een 'support act' van Radio Vader en een rock & pop afterparty in café Den Buro op Heuleplaats. Claude Delatter, de frontman van The Crowd, is tevens de kastelein van café Den Buro. The Crowd is een fenomeen in het Belgische rockcircuit. De rockgroep brengt twee uur stomende covers op originele wijze. De teller van The Crowd staat al op ruim 800 optredens. De muzikanten zijn naast frontman Delatter ook Chris Somers, Katrien De Tant, Geert Vanvaerenbergh, Jacques 'James' Audenaert en Steven en Lieven D'Hondt. (LPS)