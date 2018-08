Joris en Monika zijn 60 jaar gehuwd 01 augustus 2018

02u32 0

Joris Vanhecke (84) en Monika Ver Eecke (85) zijn ontvangen in het stadhuis van Kortrijk voor hun diamanten huwelijksjubileum. Joris had met zijn vrouw een schilderswinkel. Het koppel kreeg vijf kinderen. De jubilarissen zijn ook de fiere mémé en pépé van twaalf klein- en vier achterkleinkinderen. Joris en Monika wonen in de Kloosterstraat in Marke.











(LPS)