Joost Bonte kandidaat op lijst Sp.a Kortrijk 06 juni 2018

Joost Bonte (58), sinds 2001 coördinator van alle straathoekwerkprojecten in West- en Oost-Vlaanderen, is kandidaat voor het team sp.a in Kortrijk.





Hij is gehuwd met Martien D'Heygers, vader van Pieter-Jan (34), An-Sofie (31) en Benjamin (25) en intussen grootvader van Vic, Mona, Boris en Hector. Hans Bonte, Kamerlid en burgemeester van Vilvoorde, is zijn jongere broer. Bonte, die een diploma sociaal assistent op zak heeft, is voorzitter van het sociaal-artistieke gezelschap de Unie der Zorgelozen. Hij baatte tien jaar een kruidenierszaak uit om vervolgens les te geven in het Deeltijds Onderwijs in Kortrijk. 'Bledi', een jeugdhuis voor en van jongeren die geen onderdak vonden in het reguliere circuit van Kortrijkse jeugdhuizen, werd door hem opgestart. Hij stond daarnaast nog aan de wieg van tal van burgerinitiatieven en was jaren terug een van de initiatiefnemers van Limelight, een onafhankelijk cultureel centrum in Kortrijk. "In Kortrijk wordt onder impuls van de sp.a een zeer progressief en vernieuwend sociaal beleid gevoerd en ik wil meehelpen om dat nóg sterker te maken", zegt Bonte. (JME)





