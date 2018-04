Jongsocialisten kiezen voorzitter 21 april 2018

De afdeling van de Jongsocialisten in Kortrijk heeft een nieuwe voorzitter. Billy Buyse (25) geeft na bijna drie jaar de fakkel door aan Renzo Clevers (26) uit Bissegem.





Zijn kandidatuur werd unaniem goedgekeurd. Renzo Clevers werkt in Duinhelm in Oostende, als begeleider van mensen met een beperking. Sociale thema's zoals zorg en welzijn liggen hem nauw aan het hart. Hij is ook ondervoorzitter van de nationale tak van de Jongsocialisten. "Ik wil initiatieven nemen om jongeren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met politiek, hen te betrekken in de stad en zo hun stem nog meer te laten horen", zegt hij.





Billy Buyse legt zich nu volledig toe op het 'buro' van moederpartij sp.a in Kortrijk, waar ze samen met drie andere jongeren en voorzitter Luc Bouquet het dagelijks bestuur van de afdeling op zich neemt. (LPS)