Jongeren terecht voor gijzeling na afpersing 20 maart 2018

02u37 0 Kortrijk Vier jongeren van 19 en 20 jaar uit Kortrijk en Waregem riskeren twee jaar cel voor een gijzeling. Op 5 september vorig jaar namen ze het heft zelf in handen nadat enkele dagen voordien de 3 slachtoffers een koppel en hun zoontje van 2,5 jaar oud in Menen met een wapen hadden bedreigd en afgeperst. Ook de slachtoffers stonden terecht.

Op 24 augustus zakten Viktor H. (29) uit Deerlijk, Levi N. (24) uit Waregem en Gillian M. (28) uit Zulte naar het appartement van een koppel uit Menen af. Met twee wapens in de hand bedreigden ze het koppel en hun zoontje van 2,5 jaar en vroegen een schuld van 1.000 euro in te lossen. Een melding bij de politie zette niet veel zoden aan de dijk. Vier jongeren uit Kortrijk en Waregem en de vader van het bedreigde kind, Faisal M. (29) uit Kortrijk, namen dan maar het heft zelf in handen. Op 5 september gijzelden ze eerst Viktor H., daarna Gillian M. Ze gaven hen een pak rammel. "Had de politie na de melding van de gewapende bedreigingen haar werk gedaan, dan was die gijzeling nooit nodig geweest", vond advocaat Thomas Vandemeulebroucke, die twee jonge gijzelnemers uit Kortrijk verdedigde. Het trio dat het koppel en het kindje bedreigde, riskeert lichtere straffen dan de deelnemers aan de gijzelingsactie. Vonnis op 9 april. (LSI)