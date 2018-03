Jongemannen riskeren twee jaar cel voor cannabishandel 08 maart 2018

02u54 1 Kortrijk Twee jongemannen van 28 jaar uit Kortrijk en Heule riskeren elk een celstraf van twee jaar voor een cannabishandel.

Beiden werden door de politie geobserveerd toen Nicolas D. vorig jaar aankwam bij de woning van Hendrik V. in Heule met een rugzak. Toen Nicolas D. opnieuw naar buiten kwam, bleek hij het bezit van 2.200 euro en rook zijn rugzak naar cannabis. Bij een huiszoeking bij Hendrik V. werd 440 gram cannabis gevonden en 3.600 euro. Nicolas D. ontkent de leverancier te zijn geweest van zijn kompaan. "Dat geld had ik verworven door te gaan gokken in Oostende", zei de jongeman. "Ik rookte af en toe wel eens een joint en ging af en toe langs bij Hendrik om er een glas te drinken." Naast de celstraf riskeren beiden ook een geldboete van 600 euro. Vonnis op 28 maart. (AHK)