Jongeman (27) riskeert drie maanden cel voor weerspannigheid 01 maart 2018

02u37 1

Een 27-jarige jongeman uit Kortrijk riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden omdat hij zich erg weerspannig opstelde tegenover inspecteurs en een hoofdinspecteur van de politie. De agenten wilden Jonatan V. meenemen nadat hij voor problemen zorgde in café Den Trap in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk.





De jongeman verzette zich hevig en probeerde de agenten ook kopstoten te geven. Naast de gevangenisstraf riskeert hij ook een geldboete van 156 euro.





Vonnis op 14 maart. (AHK)