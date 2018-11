Jongeman (19) riskeert celstraf voor kinderporno 27 november 2018

Een 19-jarige jongeman uit Kortrijk riskeert een gevangenisstraf van acht maanden voor het bezit en bekijken van kinderporno.





Hij ging op 22 oktober vorig jaar meteen over tot bekentenissen toen de politie een huiszoeking in zijn ouderlijk huis uitvoerde. Hij zei dat hij al sinds zijn veertiende naar kinderporno surfte en dat nog steeds deed. "Ik volg ondertussen ook begeleiding en heb sinds de huiszoeking nooit meer naar die sites gesurft, enkel normale porno. Ik weet dat ik fout was en dat een 'sorry' niet volstaat."





Het Openbaar Ministerie wees erop dat de jongeman zeker verder moet begeleid worden, omdat hij aan de justitieassistente toegaf nog op zoek te gaan naar jonge meisjes in lingerie op reclamefolders of op Instagram. De advocaat van de jongeman vraagt de opschorting van straf. Vonnis op 19 december.





