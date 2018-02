Jonge vrouw bijt agente 14 februari 2018

02u35 0 Kortrijk Een 21-jarige vrouw riskeert vijf maanden gevangenisstraf voor het slaan en bijten van een agente aan het politiekantoor in Kortrijk op 17 juli vorig jaar.

Een man had de vrouw eerder die dag leren kennen op de Gentse Feesten. Hij was met haar naar het politiekantoor in Kortrijk gereden, omdat hij naar huis wou, maar de jonge vrouw niet uit zijn auto wilde stappen. Toen agenten haar aanmaanden om de wagen te verlaten, weigerde ze. Ze beet een agente en stampte haar tegen de schenen. Uiteindelijk waren er vier agenten nodig om de vrouw uit de auto halen terwijl ze de hele buurt bij elkaar krijste. Ook in haar cel bedaarde ze niet. Uit woede trok ze een ijzeren ventilatierooster uit de muur. De vrouw riskeert naast een celstraf ook een boete van 800 euro. Vonnis op 12 maart. (AHK)